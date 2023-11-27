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Пётр Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Ананий

Мать: Марфа Романовна

Рождение ребёнка
1797

Сын: Филипп Петрович

Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ксения Петровна

Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1809

Сын: Андрей Петрович

Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Евдокия Петровна

Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Тарас Петрович

Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна

Смерть
Неизвестно
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