Пётр Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Ананий
Мать: Марфа Романовна
Рождение ребёнка
1797
Сын: Филипп Петрович
Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ксения Петровна
Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1809
Сын: Андрей Петрович
Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Евдокия Петровна
Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тарас Петрович
Мать ребёнка: Афросинья Никифоровна
Смерть
Неизвестно