Барышева (Прошкина) Елена
Место рожденияОленегорск
Дата рождения05.09.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.04.2005
Муж: Барышев Кирил
Рождение ребёнка
19.09.2005
Сын: ?
Отец ребёнка: Барышев Кирил
Рождение ребёнка
27.08.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Барышев Кирил