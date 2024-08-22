Барышева (Прошкина) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Барышева (Прошкина) Елена

Место рождения

Оленегорск

Дата рождения

05.09.1981

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

2005 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.09.1981

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.04.2005

Муж: Барышев Кирил

Рождение ребёнка
19.09.2005

Сын: ?

Отец ребёнка: Барышев Кирил

Рождение ребёнка
27.08.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Барышев Кирил

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