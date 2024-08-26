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Ломакина Анна Моисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1884

Дата смерти

1968

Пол

Женский

Добавил:

ТТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Моисей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломакин Дмитрий Григорьевич

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ломакина) Григорьевна

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломакин Григорий

Рождение ребёнка
27.09.1921

Дочь: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Ломакин Григорий

Смерть
1968

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