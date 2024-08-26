Ломакина Анна Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1884
Дата смерти1968
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Моисей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Немтинова (Ломакина) Евдокия Григорьевна
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ломакин Дмитрий Григорьевич
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ломакина) Григорьевна
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломакин Григорий
Рождение ребёнка
27.09.1921
Дочь: Трикина (Ломакина) Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Ломакин Григорий
Смерть
1968