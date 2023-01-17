Тимохин Сергей Семёнович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1879
Дата смертиПосле 1931
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
16.07.1908 ст.
Поручители: по жениху – приписанный к обществу села Каралата Николай Кузьмин Яшников и астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин; по невесте – приписанный к обществу села Каралата Яков Леонтьев Хаз... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.
Сын: Тимохин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Тимохина Клавдия Леонтьевна
Поручители: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и крестьянина села Каралата (умершего) Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.
Мать ребёнка: Тимохина Клавдия Леонтьевна
Поручитель: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и крестьянка села Каралата Екатерина Леонтьевна Хазова.
Смерть
После 1931