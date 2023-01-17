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Тимохин Сергей Семёнович

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Место рождения

Юшково, Белевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1879

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Юшково, Белевский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
16.07.1908 ст.

Жена: Тимохина Клавдия Леонтьевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: по жениху – приписанный к обществу села Каралата Николай Кузьмин Яшников и астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин; по невесте – приписанный к обществу села Каралата Яков Леонтьев Хаз... Показать все
Рождение ребёнка
26.02.1911 ст.

Сын: Тимохин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Тимохина Клавдия Леонтьевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручители: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и крестьянина села Каралата (умершего) Леонтия Васильева Хазова дочь Екатерина.
Рождение ребёнка
26.09.1912 ст.

Сын: Тимохин Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Тимохина Клавдия Леонтьевна

Каралат, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Поручитель: астраханский мещанин Михаил Яковлев Гундарин и крестьянка села Каралата Екатерина Леонтьевна Хазова.
Смерть
После 1931
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