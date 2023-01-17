Целищева Александра Павловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.
Дочь: Зубарева Ирина Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.
Дочь: Зубарева Улита Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Бракосочетание
30.07.1850
Бракосочетание
30.07.1850 ст.
Рождение ребёнка
23.10.1850 ст.
Сын: Зубарев Дмитрий Трофимович
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Рождение ребёнка
07.05.1852 ст.
Дочь: Зубарева Гликерия Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Зубарева Анна Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Зубарева Матрона Трофимовна
Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович
Смерть
Неизвестно