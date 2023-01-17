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Целищева Александра Павловна

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Место рождения

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1830 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большие Гари, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1848 ст.

Дочь: Зубарева Ирина Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
14.07.1850 ст.

Дочь: Зубарева Улита Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
30.07.1850

Муж: Зубарев Трофим Прохорович

Бракосочетание
30.07.1850 ст.

Муж: Зубарев Трофим Прохорович

Рождение ребёнка
23.10.1850 ст.

Сын: Зубарев Дмитрий Трофимович

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
07.05.1852 ст.

Дочь: Зубарева Гликерия Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1853 ст.

Дочь: Зубарева Анна Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1856 ст.

Дочь: Зубарева Матрона Трофимовна

Отец ребёнка: Зубарев Трофим Прохорович

Зубаревская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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