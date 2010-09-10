Селиванов Николай Авинирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.07.1956
Дата смерти10.09.2010
ПолМужской
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Васильевна
Рождение ребёнка
23.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Селиванова Валентина Васильевна
Смерть
10.09.2010