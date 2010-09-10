Селиванов Николай Авинирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селиванов Николай Авинирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.07.1956

Дата смерти

10.09.2010

Пол

Мужской

Отец

Мать

1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1956

Отец: Селиванов Авинир Васильевич

Мать: Селиванова Александра Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Васильевна

Рождение ребёнка
23.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Селиванова Валентина Васильевна

Смерть
10.09.2010

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