Антусенок Владимир Шалвович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антусенок Владимир Шалвович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.06.1952

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.09.1972

Дочь: Антусенок Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
12.11.1980

Сын: Антусенок Евгений Владимирович

Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна

Лесосибирск, город Лесосибирск, Красноярский край
Рождение ребёнка
11.06.1986

Дочь: Антусенок Екатерина Владимировна

Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна

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