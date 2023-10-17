Антусенок Владимир Шалвович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.06.1952
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.09.1972
Дочь: Антусенок Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
12.11.1980
Сын: Антусенок Евгений Владимирович
Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна
Рождение ребёнка
11.06.1986
Дочь: Антусенок Екатерина Владимировна
Мать ребёнка: Антусенок Валентина Семеновна