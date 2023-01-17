Новичкова (Блохинова) Екатерина Фёдоровна
Место рождения
Дата рождения02.11.1909 ст.
Дата смерти25.03.1973
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909 ст.
Отец: Блохинов Фёдор Семёнович
Мать: Блохинова Анна Яковлевна
Бракосочетание
21.01.1930
Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1933
Сын: Новичков Константин Александрович
Отец ребёнка: Новичков Александр Константинович
Рождение ребёнка
04.04.1936
Дочь: Рыжова Пелагея Александровна
Отец ребёнка: Новичков Александр Константинович
Смерть
25.03.1973
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия