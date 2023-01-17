Новичкова (Блохинова) Екатерина Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новичкова (Блохинова) Екатерина Фёдоровна

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Место рождения

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

02.11.1909 ст.

Дата смерти

25.03.1973

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1909 ст.

Отец: Блохинов Фёдор Семёнович

Мать: Блохинова Анна Яковлевна

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
21.01.1930

Муж: Новичков Александр Константинович

Мурзицы, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
26.02.1933

Сын: Новичков Константин Александрович

Отец ребёнка: Новичков Александр Константинович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
04.04.1936

Дочь: Рыжова Пелагея Александровна

Отец ребёнка: Новичков Александр Константинович

Ратово, Сеченовский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
25.03.1973
Алатырь, город Алатырь, Чувашская Республика - Чувашия
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