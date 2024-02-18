Глазырин Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлазырин Иван Иванович

Глазырин Иван Иванович

Место рождения

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1791 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1765 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791 ст.

Отец: Глазырин Иван Алексеевич

Мать: не указана

Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Упоминание
1799 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 8 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.6987 л.757
Упоминание
1803 ст.
Карабальское, Екатеринбургский уезд, Пермская губерния
Исповедная роспись: 12 лет. ГАСО (Екатеринбург): ф.24 оп.23 д.7080 л.237
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.