Грызлов Андрей Антонович
Место рождениядеревня Александрова при Воскресенском заводе
Дата рождения1779
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779
Отец: Грызлов Антон Яковлевич
Мать: Настасья
Отдан в рекруты в 1809г
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
1812
Дочь: Арбузова (Грызлова) Марья Андреевна
Мать ребёнка: Грызлова (Лиходумова) Афимья Тимофеевна
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно