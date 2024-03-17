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Грызлов Андрей Антонович

Место рождения

деревня Александрова при Воскресенском заводе

Дата рождения

1779

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1749 г.р.

Мать

1742 г.р.

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: Грызлов Антон Яковлевич

Мать: Настасья

Отдан в рекруты в 1809г
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
1812

Дочь: Арбузова (Грызлова) Марья Андреевна

Мать ребёнка: Грызлова (Лиходумова) Афимья Тимофеевна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно

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