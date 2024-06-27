Ворончихина (Конокотина) Фавста Яковлевна 1900 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ворончихина (Конокотина) Фавста Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: Конокотин Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калашникова Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Ворончихин Иван Акимович

Рождение ребёнка
05.12.1925

Сын: Ворончихин Бронислав Иванович

Отец ребёнка: Ворончихин Иван Акимович

Смерть
Неизвестно

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