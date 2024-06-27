Ворончихина (Конокотина) Фавста Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1900
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: Конокотин Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калашникова Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Ворончихин Иван Акимович
Рождение ребёнка
05.12.1925
Сын: Ворончихин Бронислав Иванович
Отец ребёнка: Ворончихин Иван Акимович
Смерть
Неизвестно