Новиков Павел Федорович
Место рождения
Дата рождения31.10.1910
Дата смерти06.12.1954
ПолМужской
Отец
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1910
Отец: Новиков Федор
Бракосочетание
До 1931
Место жительства
После 1932
Переехал в Донецк с.Горловка за лучшей жизнью. Там родилась Поля. Павел работал на шахте за 200р и отдавал матери Прасковья выращивала и продавала овощи. Начался голод
Место жительства
Между 1933 и 1934
Павлодар, с.Радужное
Призыв на военную службу
До 12.09.1941
Цюрупинский РВК, Казахская ССР, Павлодарская обл., Цюрупинский р-н
стрелок жена Новикова Паасковья Антонова. Павлодарская обл, цурюпинский р-н, колхоз "за власть совета" Донесение о безвозвратных потерях Дата рождения: __.__.1911 Место рождения: Павлодарская обл., Ц... Показать все
Попал в плен (военное)
С 13.09.1941 по 1944
Свирь, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Документ о военнопленных Дата рождения: 13.10.1913 Место рождения: Тульская обл., д. Зелемна Воинское звание: рядовой Последнее место службы: 1078 сп Судьба: Попал в плен Место пленения: Ленинградская... Показать все
Работа или профессия
С 1944 по 1946
Москва, город федерального значения Москва
1946 письмо: я в москве. 2 года работал на заводе
Место жительства
После 1946
Павлодар, Алексеевка
Вернулся Павел. Работал механикой в соседней деревне. С реформой укрупнения деревень они переехали в Алексеевку.
Место жительства
После 1951
Казахстан, Достык
товарный поезд в Казахстан, Сырдарью На машине до Путь к коммунизму (сейчас Достык с 1993 -рус.Рассвет). Сруб или из досок барак. За лето посадили огород, построили дома по 2 комнаты. Посадили тыкву, ... Показать все
Смерть
06.12.1954