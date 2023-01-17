Гаврилов Пётр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаврилов Пётр Иванович

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Место рождения

Иванцево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

15.01.1925

Дата смерти

09.05.1966

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Иванцево, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1945 по 1966
г. Рига, Латвия
Смерть
09.05.1966
г. Рига, Латвия
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