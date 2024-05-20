Самигуллин Рамиль Гайнулович
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1960
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1960
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Самигуллина Фавзия Галимулловна
Рождение ребёнка
21.06.1986
Дочь: Морец Динара Рамилевна
Мать ребёнка: Самигуллина Фавзия Галимулловна