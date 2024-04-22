Соломея Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоломея Ивановна

Соломея Ивановна

avatar

Место рождения

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

1905

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Елохина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.04.1936

Дочь: Елохина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1940

Сын: Елохин Николай Иванович

Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
1942

Сын: Елохин Яков Иванович

Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович

Усть-Ницинское, Слободо-Туринский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елохина Полина Ивановна

Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович

Смерть
1967
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close