Соломея Ивановна
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смерти1967
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Елохина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
05.04.1936
Дочь: Елохина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1940
Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
1942
Сын: Елохин Яков Иванович
Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елохина Полина Ивановна
Отец ребёнка: Елохин Иван Михайлович
Смерть
1967