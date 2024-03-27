Комиссаров Георгий
Место рождениясело Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния
Дата рождения29.01.1871
Дата смерти1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871
Отец: Комиссаров Иван
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Образование
05.06.1881
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство.
Военная служба
1891
В 1891г. когда Егору Комисарову исполнился 20 лет, он был призван армию, служил в Лейб Гвардии Преображенском полку четыре года.
Бракосочетание
20.01.1891
Russia, Tver Church Bcoks, 1722-1918> Тверь>Корчева> Федоровское>1887-1891 Vol. 2002>снимок182 из 257 В Метрической книге за 1891 год церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровского есть запись... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1895
Сын: Комиссаров Дмитрий
Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда
Рождение ребёнка
01.03.1900
Сын: Комиссаров Василий
Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда
Рождение ребёнка
24.08.1902
Дочь: Годунова (Комиссарова) Анна
Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда
Рождение ребёнка
21.09.1906
Дочь: Комиссарова (Комиссарова) Полина
Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда
Рождение ребёнка
29.04.1909
Сын: Комиссаров Николай
Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда
Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва
Умер приблизительно в 1918-19гг.. во время эпидемии «испанки»в Москве. Похоронили на Лазаревском кладбище, которое в н.в. уничтожили.
Похороны
Неизвестно