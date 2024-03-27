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Комиссаров Георгий

Место рождения

село Федоровское Корчевский уезд Тверская губерния

Дата рождения

29.01.1871

Дата смерти

1918

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1871

Отец: Комиссаров Иван

Мать: Комиссарова (Баринова) Пелагея

Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство, в котором написана дата рождения.
Образование
05.06.1881
Закончил Федоровское начальное народное училище, о чем сохранилось Свидетельство.
Военная служба
1891
В 1891г. когда Егору Комисарову исполнился 20 лет, он был призван армию, служил в Лейб Гвардии Преображенском полку четыре года.
Бракосочетание
20.01.1891

Жена: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Russia, Tver Church Bcoks, 1722-1918> Тверь>Корчева> Федоровское>1887-1891 Vol. 2002>снимок182 из 257 В Метрической книге за 1891 год церкви Успения Пресвятой Богородицы села Федоровского есть запись... Показать все
Рождение ребёнка
06.11.1895

Сын: Комиссаров Дмитрий

Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Рождение ребёнка
01.03.1900

Сын: Комиссаров Василий

Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Рождение ребёнка
24.08.1902

Дочь: Годунова (Комиссарова) Анна

Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Рождение ребёнка
21.09.1906

Дочь: Комиссарова (Комиссарова) Полина

Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Рождение ребёнка
29.04.1909

Сын: Комиссаров Николай

Мать ребёнка: Комиссарова (Хапаева) Надежда

Смерть
1918
Москва, город федерального значения Москва
Умер приблизительно в 1918-19гг.. во время эпидемии «испанки»в Москве. Похоронили на Лазаревском кладбище, которое в н.в. уничтожили.
Похороны
Неизвестно

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