Кречун Андрей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.03.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1980
Отец: Кречун Григорий Иванович
Мать: Кречун Галина Дмитриевна
Бракосочетание
07.03.2003
Жена: Кречун Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
21.03.2003
Дочь: Кречун Полина Андреевна
Мать ребёнка: Кречун Ольга Викторовна
Рождение ребёнка
27.05.2009
Мать ребёнка: Кречун Ольга Викторовна