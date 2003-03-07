Кречун Андрей Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кречун Андрей Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.03.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1980

Отец: Кречун Григорий Иванович

Мать: Кречун Галина Дмитриевна

Бракосочетание
07.03.2003

Жена: Кречун Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
21.03.2003

Дочь: Кречун Полина Андреевна

Мать ребёнка: Кречун Ольга Викторовна

Рождение ребёнка
27.05.2009

Сын: Кречун Виталий Андреевич

Мать ребёнка: Кречун Ольга Викторовна

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