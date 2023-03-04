Фишева (Корбова) Параскева Наумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фишева (Корбова) Параскева Наумовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1731 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1757

Дочь: Мавра Аверковна

Отец ребёнка: Фишев Аверкий Семёнович

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Рождение ребёнка
1758

Сын: Фишев Андрей Аверкивич

Отец ребёнка: Фишев Аверкий Семёнович

д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фишев Аверкий Семёнович

Место жительства
Неизвестно
д. Денисовка (Замятни Кобылина, Петрушинская, Колобова, Хохряковская)
Смерть
После 1763
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