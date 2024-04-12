Ларионов Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения08.09.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1922
Военная служба
Неизвестно
90005429902 Фамилия Ларионов Имя Константин Отчество Федорович Дата рождения/Возраст 08.09.1922 Место рождения Архангельская обл., Ленский р-н, Суходольский с/с, д. Княжинье Дата и место призыва __.__... Показать все
Смерть
Неизвестно