Ларионов Константин Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларионов Константин Фёдорович

Место рождения

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

08.09.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Княжинье, Яренский уезд, Вологодская губерния
Военная служба
Неизвестно
90005429902 Фамилия Ларионов Имя Константин Отчество Федорович Дата рождения/Возраст 08.09.1922 Место рождения Архангельская обл., Ленский р-н, Суходольский с/с, д. Княжинье Дата и место призыва __.__... Показать все
Смерть
Неизвестно
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