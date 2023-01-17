Алимова (Семина) Ольга Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алимова (Семина) Ольга Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1847

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1843 г.р.

Дети

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1890 ст.

Сын: Алимов Евдоким Васильевич

Отец ребёнка: Алимов Василий Никитич

Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алимов Василий Никитич

Смерть
Неизвестно
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