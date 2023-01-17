Алимова (Семина) Ольга Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1847
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1847
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1890 ст.
Сын: Алимов Евдоким Васильевич
Отец ребёнка: Алимов Василий Никитич
Раевка, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно