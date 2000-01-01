Бондаренко Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стас
Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оля
Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алла
Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно