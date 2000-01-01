Бондаренко Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1949

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1945 г.р.

Дети

Добавил:

КИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стас

Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оля

Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алла

Отец ребёнка: Бондаренко Геннадий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Геннадий Михайлович

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