Ярунова Миланья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярунова Миланья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Анастасия Федоровна

Отец ребёнка: Ярунова Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярунов Петр Федорович

Отец ребёнка: Ярунова Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ярунов Семен Федорович

Отец ребёнка: Ярунова Федор

Смерть
Неизвестно
Алматы, Верненское уездное управление, Семиреченская область
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