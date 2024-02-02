Алексашина (Суханова) Агафия Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Андрей Степанович (Стефанович)
Рождение ребёнка
16.09.1910
Дочь: Алексашина Вера Ильинична
Отец ребёнка: Алексашин Илья Иларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
вторым браком
Смерть
Неизвестно