Алексашина (Суханова) Агафия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексашина (Суханова) Агафия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Андрей Степанович (Стефанович)

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.09.1910

Дочь: Алексашина Вера Ильинична

Отец ребёнка: Алексашин Илья Иларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексашин Илья Иларионович

Кремлево, Скопинский муниципальный район, Рязанская область
вторым браком
Смерть
Неизвестно
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