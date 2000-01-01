Камсар
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смерти1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Дочь: Лолита Камсарович
Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович
Рождение ребёнка
1958
Сын: Карен Камсарович
Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович
Рождение ребёнка
1959
Сын: Степан Камсарович
Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шарлота Шмавонович
Смерть
1979