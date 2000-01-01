Камсар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Камсар

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1922 г.р.

Дети

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1956

Дочь: Лолита Камсарович

Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович

Рождение ребёнка
1958

Сын: Карен Камсарович

Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович

Рождение ребёнка
1959

Сын: Степан Камсарович

Мать ребёнка: Шарлота Шмавонович

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарлота Шмавонович

Смерть
1979
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