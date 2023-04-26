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Домнин Кирил Дмитриев

Место рождения

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: Дмитрий Сергеев

Мать: Екатерина Данилова

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домнина Татьяна Васильева

Место жительства
1858
Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
60
Рождение ребёнка
02.01.1867

Дочь: (Домнина) Домна Кирилова

Мать ребёнка: Домнина Татьяна Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
24.02.1868

Сын: Домнин Тимофей Кирилов

Мать ребёнка: Домнина Татьяна Васильева

Забалуйка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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