Домнин Кирил Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845
Отец: Дмитрий Сергеев
Мать: Екатерина Данилова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1858
60
Рождение ребёнка
02.01.1867
Дочь: (Домнина) Домна Кирилова
Мать ребёнка: Домнина Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
24.02.1868
Мать ребёнка: Домнина Татьяна Васильева
Смерть
Неизвестно