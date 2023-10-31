Кокорина Елена Феоктистова
Место рождениядер. Горки
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Кокорина Ефимия Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Кокорина Варвара Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Бракосочетание
До 1795
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Кокорина Катерина Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1801
Дочь: Кокорина Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Кокорина Евдокия Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Кокорина Авдотья Тимофеева
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Рождение ребёнка
1809
Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно