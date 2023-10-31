Кокорина Елена Феоктистова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина Елена Феоктистова

Место рождения

дер. Горки

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Горки
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Кокорина Ефимия Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1786

Сын: Кокорин Степан Тимофеев

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Кокорина Варвара Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
До 1795

Муж: Кокорин Тимофей Прокопьев

Рождение ребёнка
1797

Сын: Кокорин Андрей Тимофеев

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Кокорина Катерина Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1801

Дочь: Кокорина Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Кокорина Евдокия Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Кокорина Авдотья Тимофеева

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Кокорин Никифор Тимофеев

Отец ребёнка: Кокорин Тимофей Прокопьев

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 680об
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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