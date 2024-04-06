Казачков Александр Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1907
Дата смерти20.09.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
21.03.1937
Сын: Казачков Вадим Александрович
Мать ребёнка: Казачкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
29.03.1943
Сын: Казачков Александр Александрович
Мать ребёнка: Казачкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.09.1976