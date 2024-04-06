Казачков Александр Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казачков Александр Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1907

Дата смерти

20.09.1976

Пол

Мужской

Добавил:

АХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1937

Сын: Казачков Вадим Александрович

Мать ребёнка: Казачкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
29.03.1943

Сын: Казачков Александр Александрович

Мать ребёнка: Казачкова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Казачкова Анна Васильевна

Смерть
20.09.1976
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