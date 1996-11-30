Дорохин Dorohin Игнат Парамонович
Место рожденияСтавропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Дата рождения1888
Дата смерти14.06.1967
ПолМужской
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Дорохин (dorohin) Парамон Александров
Мать: ?
Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
06.02.1915
Дочь: Мацуева Мария Игнатьевна
Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Петровна
Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
15.09.1917
Дочь: Ваганова Котовская Вера Игнатьевна
Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Петровна
Дербент
Смерть
14.06.1967
Махачкала
Причина смерти: Инсульт