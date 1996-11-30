Дорохин Dorohin Игнат Парамонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорохин Dorohin Игнат Парамонович

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Место рождения

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка

Дата рождения

1888

Дата смерти

14.06.1967

Пол

Мужской

Добавил:

AE
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Дорохин (dorohin) Парамон Александров

Мать: ?

Ставропольский край, Курсавский р-н, с. Казинка
Рождение ребёнка
06.02.1915

Дочь: Мацуева Мария Игнатьевна

Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Петровна

Россия, Ставропольский край, г. Минеральные Воды
Рождение ребёнка
15.09.1917

Дочь: Ваганова Котовская Вера Игнатьевна

Мать ребёнка: Дорохина Татьяна Петровна

Дербент
Смерть
14.06.1967
Махачкала
Причина смерти: Инсульт
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