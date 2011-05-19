Кротов Сергей Константинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.06.1965
Дата смерти19.05.2011
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
20.01.1979
Рождение ребёнка
26.12.1989
Дочь: Кротова Галина Сергеевна
Мать ребёнка: Симачева Татьяна Михайловна
Рождение ребёнка
17.05.1993
Дочь: Кротова Светлана Сергеевна
Мать ребёнка: Симачева Татьяна Михайловна
Смерть
19.05.2011
Татарстан,С.Берлибаши