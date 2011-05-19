Кротов Сергей Константинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКротов Сергей Константинович

Кротов Сергей Константинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.06.1965

Дата смерти

19.05.2011

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1967 г.р.

Дети

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.06.1965

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.01.1979

Жена: Симачева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
26.12.1989

Дочь: Кротова Галина Сергеевна

Мать ребёнка: Симачева Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
17.05.1993

Дочь: Кротова Светлана Сергеевна

Мать ребёнка: Симачева Татьяна Михайловна

Смерть
19.05.2011
Татарстан,С.Берлибаши
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close