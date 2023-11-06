Ткач Даниил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.11.1934
Дочь: Руссу Розалия Данииловна
Мать ребёнка: Ткач Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач Тамара Данииловна
Мать ребёнка: Ткач Ксения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ткач Зинаида Данииловна
Мать ребёнка: Ткач Ксения
Смерть
Неизвестно
Рыбница, Административно-территориальные единицы левобережья Днестра