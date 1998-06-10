Назарова (Буханова) Екатерина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назарова (Буханова) Екатерина Викторовна

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Место рождения

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

15.01.1949

Дата смерти

10.06.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1915 г.р.

Дети

1969 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949

Отец: Виктор

Мать: Буханова Анна Степановна

Рыльск, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
13.05.1969

Дочь: Назарова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович

Рождение ребёнка
После 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Назаров Василий Михайлович

Смерть
10.06.1998
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
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