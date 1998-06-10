Назарова (Буханова) Екатерина Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.01.1949
Дата смерти10.06.1998
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1949
Отец: Виктор
Мать: Буханова Анна Степановна
Рождение ребёнка
13.05.1969
Дочь: Назарова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович
Рождение ребёнка
После 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Назаров Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.06.1998
Алдан, Алданский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)