Курочкина Екатерина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курочкина Екатерина Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Тукмачева Мария Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Ефремович

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Порфирьева Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Курочкин Иван Ефремович

Работа или профессия
Неизвестно
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