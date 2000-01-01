Курочкина Екатерина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Тукмачева Мария Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Ефремович
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Порфирьева Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Курочкин Иван Ефремович
Работа или профессия
Неизвестно