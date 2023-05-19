Голосова Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосова Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Харьковская Наталия Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Степан Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Ярослав Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голосов Константин Анатольевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голосов Анатолий

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