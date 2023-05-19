Голосова Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голосов Степан Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голосов Ярослав Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голосов Константин Анатольевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голосов Анатолий