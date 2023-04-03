Тришкин Владимир — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тришкин Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.06.1976

Сын: Тришкин Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Тришкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Евгения Владимировна

Мать ребёнка: Тришкина Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тришкин Олег Владимирович

Мать ребёнка: Тришкина Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тришкина Наталья

Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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