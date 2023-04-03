Тришкин Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.06.1976
Сын: Тришкин Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Тришкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Евгения Владимировна
Мать ребёнка: Тришкина Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тришкин Олег Владимирович
Мать ребёнка: Тришкина Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тришкина Наталья
Место жительства
Неизвестно
Калуга, город Калуга, Калужская область
Смерть
Неизвестно