Гусев Владимир Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.11.1958
Дата смерти01.06.1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1988
Сын: Гусев Александр Владимирович
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Петровна
Рождение ребёнка
?.04.1988
Сын: Гусев Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Гусева Татьяна Петровна
Смерть
01.06.1995