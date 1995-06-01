Гусев Владимир Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусев Владимир Анатольевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.11.1958

Дата смерти

01.06.1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.11.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1988

Сын: Гусев Александр Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Петровна

Рождение ребёнка
?.04.1988

Сын: Гусев Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Гусева Татьяна Петровна

Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
01.06.1995
Курумоч, Волжский муниципальный район, Самарская область
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