Фалилеева (Корнеева) Лидия Петровна
Место рождения
Дата рождения22.01.1933
Дата смерти12.04.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фалилеев Геннадий Константинович
Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
12.04.2019
Похороны
Неизвестно