Фалилеева (Корнеева) Лидия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фалилеева (Корнеева) Лидия Петровна

Место рождения

Варегово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

22.01.1933

Дата смерти

12.04.2019

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1933

Отец: Корнеев Петр Михайлович

Мать: (Швычкова) Агриппина Степановна

Варегово, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.10.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фалилеев Геннадий Константинович

Шерловая Гора, Борзинский муниципальный район, Забайкальский край
Смерть
12.04.2019
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
Неизвестно
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край

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