Найденов Федор Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.05.1919
Дата смерти22.06.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
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Бракосочетание
02.08.1954
Жена: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
18.04.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
п. Капшенский, Капшенский район, Ленинградской области
Смерть
22.06.1990