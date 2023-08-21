Найденов Федор Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Найденов Федор Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.05.1919

Дата смерти

22.06.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.05.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Жигулевск, Жигулевск, Самарская область
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Бракосочетание
02.08.1954

Жена: скрыто настройками приватности

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Рождение ребёнка
18.04.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

п. Капшенский, Капшенский район, Ленинградской области
Смерть
22.06.1990
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