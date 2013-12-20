Болотников Петр Григорьевич
Место рожденияд. Зиновкино, Краснослободский район, Мордовская АО, РСФСР, СССР (ныне - республика Мордовия)
Дата рождения08.03.1930
Дата смерти20.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Зиновкино, Краснослободский район, Мордовская АО, РСФСР, СССР (ныне - республика Мордовия)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.2013
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия