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Болотников Петр Григорьевич

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Место рождения

д. Зиновкино, Краснослободский район, Мордовская АО, РСФСР, СССР (ныне - республика Мордовия)

Дата рождения

08.03.1930

Дата смерти

20.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
08.03.1930

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Зиновкино, Краснослободский район, Мордовская АО, РСФСР, СССР (ныне - республика Мордовия)
Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
20.12.2013
Краснослободск, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
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