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Захаров Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захарова Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.

Дочь: Захарова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
21.03.1873 ст.

Дочь: Захарова Матрона Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.

Дочь: Захарова Иустина Ивановна

Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.

Сын: Захаров Михаил Иванович

Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна

Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.

Сын: Захаров Иван Иванович

Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно

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