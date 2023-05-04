Захаров Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.02.1872 ст.
Дочь: Захарова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
21.03.1873 ст.
Дочь: Захарова Матрона Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
20.09.1876 ст.
Дочь: Захарова Иустина Ивановна
Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
30.10.1877 ст.
Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна
Рождение ребёнка
20.01.1879 ст.
Мать ребёнка: Захарова Фекла Зиновьевна
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно