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(Золото) Варвара Васильевна

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

02.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1876 г.р.

Мать

Около 1876 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
02.12.1895

Отец: Золото Василий Иванович

Мать: Золото Евдокия Ивановна

Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Крещение
03.12.1895
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-85,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86 | Godparents:Приходского псаломщика Георгия Филиппова - сын Михаил и Косьмы Хараджи дочь - Феодора
Смерть
Неизвестно
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