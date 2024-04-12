(Золото) Варвара Васильевна
Место рождения
Дата рождения02.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1895
Отец: Золото Василий Иванович
Мать: Золото Евдокия Ивановна
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-83,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86.
Крещение
03.12.1895
Николаевская церковь , м/к-1895г.лист-85,зап.-72,ГАДО,Ф - 426-2-7 кадр-86 | Godparents:Приходского псаломщика Георгия Филиппова - сын Михаил и Косьмы Хараджи дочь - Феодора
Смерть
Неизвестно