Орлов Василий Егорович
Место рождения
Дата рождения1888 ст.
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.
Отец: Орлов Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шлыкова Орлова Анна Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Фекла
Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Колдина Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Орлова Фекла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Фекла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1955