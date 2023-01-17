Орлов Василий Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Василий Егорович

Орлов Василий Егорович

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1888 ст.

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888 ст.

Отец: Орлов Егор

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шлыкова Орлова Анна Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Фекла

Сасово, город Сасово, Рязанская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Колдина Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Орлова Фекла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Фекла

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1955
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close