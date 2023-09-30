Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1909
Дата смерти03.11.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.10.1933
Дочь: Уловская (Уловская) Галина Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Рождение ребёнка
09.03.1935
Дочь: Богданова (Уловская) Нина Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Рождение ребёнка
25.06.1938
Дочь: Зайцева (Уловская) Маргарита Александровна
Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович
Смерть
03.11.1986