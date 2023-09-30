Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Уловская (Сынчикова) Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1909

Дата смерти

03.11.1986

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.10.1933

Дочь: Уловская (Уловская) Галина Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
09.03.1935

Дочь: Богданова (Уловская) Нина Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Рождение ребёнка
25.06.1938

Дочь: Зайцева (Уловская) Маргарита Александровна

Отец ребёнка: Уловский Александр Петрович

Смерть
03.11.1986

Мы используем куки для улучшения работы сайта.