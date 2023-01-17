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Суровцов Вениамин Александрович

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Место рождения

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

12.01.1871 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871 ст.

Отец: Суровцов Александр Яковлевич

Мать: не указана

Анкудиновское, Тотемский уезд, Вологодская губерния
Сын священника Воскресенской Кулойской церкви.
Образование
1885
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил 3 класса Тотемского Духовного училища.
Военная служба
С 1892 по 1896
Находился на военной службе.
Работа или профессия
12.08.1898 ст.
Мишуково, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Допущен к исполнению дел псаломщика к Благовещенской Вожбальской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
08.08.1899 ст.
Мишуково, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Утвержден в штатной должности псаломщика.
Работа или профессия
10.09.1901 ст.
Дубровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
По распоряжению Епархиального начальства перемещен на должность псаломщика к Христорождественской Орловской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1902

Жена: Суровцова Евстолия Клавдиановна

Дубровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Суровцова Юлия Вениаминовна

Мать ребёнка: Суровцова Евстолия Клавдиановна

Дубровская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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