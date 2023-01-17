Суровцов Вениамин Александрович
Место рождения
Дата рождения12.01.1871 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
12.01.1871 ст.
Отец: Суровцов Александр Яковлевич
Мать: не указана
Сын священника Воскресенской Кулойской церкви.
Образование
1885
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Окончил 3 класса Тотемского Духовного училища.
Военная служба
С 1892 по 1896
Находился на военной службе.
Работа или профессия
12.08.1898 ст.
Допущен к исполнению дел псаломщика к Благовещенской Вожбальской церкви Тотемского уезда.
Работа или профессия
08.08.1899 ст.
Утвержден в штатной должности псаломщика.
Работа или профессия
10.09.1901 ст.
По распоряжению Епархиального начальства перемещен на должность псаломщика к Христорождественской Орловской церкви Вельского уезда.
Бракосочетание
1902
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Суровцова Юлия Вениаминовна
Мать ребёнка: Суровцова Евстолия Клавдиановна
Смерть
Неизвестно