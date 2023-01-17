Кутнякова Васса Михаилова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
Около 1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.
Дочь: Наталия Василиева
Отец ребёнка: Кутняков Василий Иванович
Восприемники:Петров Андрей Косьмин,Гречкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
23.04.1893
Сын: Кутняков Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Кутняков Василий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно