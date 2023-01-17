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Кутнякова Васса Михаилова

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Место рождения

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Около 1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1870 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
24.08.1890 ст.

Дочь: Наталия Василиева

Отец ребёнка: Кутняков Василий Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Восприемники:Петров Андрей Косьмин,Гречкина Мария Иванова
Рождение ребёнка
23.04.1893

Сын: Кутняков Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Кутняков Василий Иванович

Вольное, Харабалинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кутняков Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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