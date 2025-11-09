Ошуркова Евфимия Алексеевна Вычислено 1693 — найти родственников по фамилии на Familio

Ошуркова Евфимия Алексеевна

Автор
КТ
Трясцына К.

женский, родилась Вычислено 1693, Дубровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

умерла Неизвестно

Супруги
Ошурков Ларион ПахомовичВычислено 1707 г.р.
Дети
Ошурков Потап ЛарионовичС 1720 по 1726 г.р.
Шустова (Ошуркова) Марфа ЛарионовнаВычислено 1728 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1693

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровская, Нолинский уезд, Вятская губерния

в РС 1763 Евфимии Ошурковой 70 лет, она родом из Монастырских крестьян д. Дубровская Кырчанской вотчины

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ошурков Ларион Пахомович

Рождение ребёнка
С 1720 по 1726

Сын: Ошурков Потап Ларионович

Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

Рождение ребёнка
Вычислено 1728

Дочь: Шустова (Ошуркова) Марфа Ларионовна

Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович

Рождение ребёнка
Вычислено 1733

Дочь: Семкова (Ошуркова) Евфросиния Ларионовна

Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович

Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния

В РС 1763 ей 30 лет, жена Кирилла Семкова из Монастырских крестьян села Нолиское Кырчанской вотчины

Смерть
Неизвестно

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