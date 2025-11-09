Ошуркова Евфимия Алексеевна
женский, родилась Вычислено 1693, Дубровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
умерла Неизвестно
Супруги
Ошурков Ларион ПахомовичВычислено 1707 г.р.
Дети
Ошурков Потап ЛарионовичС 1720 по 1726 г.р.
Шустова (Ошуркова) Марфа ЛарионовнаВычислено 1728 г.р.Показать еще 1
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1693
Отец: не указан
Мать: не указана
Дубровская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1720 по 1726
Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Вычислено 1728
Дочь: Шустова (Ошуркова) Марфа Ларионовна
Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович
Рождение ребёнка
Вычислено 1733
Дочь: Семкова (Ошуркова) Евфросиния Ларионовна
Отец ребёнка: Ошурков Ларион Пахомович
Пахомовская, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
в РС 1763 Евфимии Ошурковой 70 лет, она родом из Монастырских крестьян д. Дубровская Кырчанской вотчины