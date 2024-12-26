Белоусов Фадей Власов
мужской, родился 1739
умер Неизвестно
ОтецБелоусов Влас Григорьев1722 г.р.
Супруги
Старченкова Марфа Федорова1748 г.р.
Старченкова Марфа Федоровна1748 г.р.
Дети
Белоусов Тарас Фадеев20.01.1779 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739
Отец: Белоусов Влас Григорьев
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.01.1779
Мать ребёнка: Старченкова Марфа Федоровна
Смерть
Неизвестно