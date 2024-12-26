Белоусов Фадей Власов 1739 — найти родственников по фамилии на Familio

Белоусов Фадей Власов

Автор
ИБ
Березина (Коваленко) И.

мужской, родился 1739

умер Неизвестно

Отец
Белоусов Влас Григорьев1722 г.р.
Супруги
Старченкова Марфа Федорова1748 г.р.
Старченкова Марфа Федоровна1748 г.р.
Дети
Белоусов Тарас Фадеев20.01.1779 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1739

Отец: Белоусов Влас Григорьев

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старченкова Марфа Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старченкова Марфа Федорова

Рождение ребёнка
20.01.1779

Сын: Белоусов Тарас Фадеев

Мать ребёнка: Старченкова Марфа Федоровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.