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(Ярош) Александра Ильинична
(Ярош) Александра Ильинична
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ярош Илья Павлович
1882 г.р.
Мать
Ярош Анастасия
1882 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец:
Ярош Илья Павлович
Мать:
Ярош Анастасия
Смерть
Неизвестно
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