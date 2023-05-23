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Глушков Андрей Панкратович

Место рождения

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии

Дата рождения

1797

Дата смерти

1870

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797

Отец: Глушков Панкрат Кузьмич

Мать: Глушкова Парасковья Никифоровна

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1814

Сын: Глушков Наум Андреевич

Мать ребёнка: Глушкова Анисья Тимофеевна

деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1870
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