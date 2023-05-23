Глушков Андрей Панкратович
Место рождениядеревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Дата рождения1797
Дата смерти1870
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1797
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Глушкова Анисья Тимофеевна
деревня Ключи Круглыжской волости Котельничского уезда Вятской губернии
Смерть
1870