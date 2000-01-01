Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.03.1650

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Буйон Клод

Мать: не указана

Бракосочетание
28.02.1622

Жена: Боннен Дениз

Макон, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.07.1635

Сын: Буйон Дени

Мать ребёнка: Боннен Дениз

Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
03.03.1650
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
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