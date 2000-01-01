Буйон (Bouillon) Пьер (Pierre)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.03.1650
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Буйон Клод
Мать: не указана
Бракосочетание
28.02.1622
Жена: Боннен Дениз
Макон, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Рождение ребёнка
06.07.1635
Сын: Буйон Дени
Мать ребёнка: Боннен Дениз
Ле-Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция
Смерть
03.03.1650
Ле Виллар, департамент Сона и Луара, Бургундия-Франш-Конте, Франция