Маркова (Попова) Параскева Мартынова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
07.11.1876
Муж: Марков Петр
Трехсвятительская церковь восприемники по жениху: Сельский обыватель Даниил Артеьмев Кошкаров и Семен Александриев Перевалов Восприемники по невесте: Обыватель Косьма Трофимов Архипов и Григорий Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно