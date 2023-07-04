Маркова (Попова) Параскева Мартынова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маркова (Попова) Параскева Мартынова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1852 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.11.1876

Муж: Марков Петр

Трехсвятительская церковь восприемники по жениху: Сельский обыватель Даниил Артеьмев Кошкаров и Семен Александриев Перевалов Восприемники по невесте: Обыватель Косьма Трофимов Архипов и Григорий Ива... Показать все
Смерть
Неизвестно
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